Dimarco che stoccata a Simone Inzaghi in conferenza stampa | ecco cosa ha detto
Dire se l’avesse dentro da tempo e attendesse la giusta ispirazione per esternarlo è difficile. Federico Dimarco ha scelto la vigilia dell’incontro di Champions League dell’Inter contro i cechi dello Slavia Praga per lanciare una frecciatina a Simone Inzaghi dal significato indubbio: con te giocavo molto poco e non avevo modo di crescere, con l’attuale allenatore Cristian Chivu invece sì. E, per esprimere il concetto a dovere, scende nei dettagli in conferenza stampa pre gara di Champions: “ Il cambio di allenatore mi ha dato qualcosa in più – esordisce – più giochi, più migliori di condizione, e in questi anni uscendo al sessantesimo, matematicamente, era difficile crescere di condizione”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
