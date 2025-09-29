Dimarco bordata a Simone Inzaghi | Gioco meglio perché non esco matematicamente dopo un'ora

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esterno dell'Inter si toglie un sassolino dalla scarpa ed elogiando Chivu attacca il suo ex allenatore, Simone Inzaghi. Dimarco parlando del grande avvio di stagione ha detto: "Giocando più spesso 90 minuti la condizione migliora piuttosto che uscire sempre dopo 60 minuti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

