Dimarco bordata a Simone Inzaghi | Gioco meglio perché non esco matematicamente dopo un'ora
L'esterno dell'Inter si toglie un sassolino dalla scarpa ed elogiando Chivu attacca il suo ex allenatore, Simone Inzaghi. Dimarco parlando del grande avvio di stagione ha detto: "Giocando più spesso 90 minuti la condizione migliora piuttosto che uscire sempre dopo 60 minuti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dimarco - bordata
Dimarco lancia una frecciata a Inzaghi! Il riferimento alla gestione del minutaggio: che bordata in conferenza!
Federico Dimarco non si risparmia: bordata a Simone Inzaghi - Il difensore poi non si è risparmiato parlando di Simone Inzaghi: “Siamo ripartiti da zero con un nuovo allenatore e nuovi stimoli, dobbiamo seguirlo nel migliore dei modi. Riporta msn.com
C'eravamo tanto amati. La frecciata di Dimarco a Inzaghi, che ha preferito Theo - C’era un sassolino nella scarpa di Federico Dimarco, che il terzino dell’Inter ha evidentemente voluto lanciare direttamente da Appiano Gentile. Si legge su tuttomercatoweb.com