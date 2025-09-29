Dimarco a Sky | Ho sempre dato tutto per l’Inter Poi la frecciatina ad Inzaghi

Le parole di Federico Dimarco, esterno dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di di Inter – Slavia Praga di di Champions League. MOMENTO INTER – Bene, abbiamo fatto tre vittorie consecutive e domani servirà trovare la quarta. In Champions ogni partita è difficile ma dobbiamo affrontarla come le ultime tre. PRIMA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE IN CASA – Penso che sia sotto gli occhi di tutti la crescita di squadra e società. Dobbiamo fare del nostro meglio in tutte le partite partendo da domani. 🔗 Leggi su Internews24.com

