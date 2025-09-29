Dimarco a Sky | Ho sempre dato tutto per l’Inter Poi la frecciatina ad Inzaghi
Le parole di Federico Dimarco, esterno dell'Inter, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di di Inter – Slavia Praga di di Champions League. MOMENTO INTER – Bene, abbiamo fatto tre vittorie consecutive e domani servirà trovare la quarta. In Champions ogni partita è difficile ma dobbiamo affrontarla come le ultime tre. PRIMA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE IN CASA – Penso che sia sotto gli occhi di tutti la crescita di squadra e società. Dobbiamo fare del nostro meglio in tutte le partite partendo da domani.
Dimarco è tornato e l’Inter sorride, il gol gli mancava da 6 mesi: c’è un dato che sottolinea la sua importanza per la squadra
Trattenuta prolungata in area nel finale, secondo giallo non dato a Dimarco e recupero non allungato. Arbitro in affanno come l’Inter nel finale #InterSassuolo - X Vai su X
?| Francesco Pio Esposito post #AjaxInter: "Voto alla mia partita? E' sempre difficile, soprattutto a caldo. Ma sono contento della prestazione mia e della squadra. Dimarco mi ha dato 7,5? Giusto. Se avessi segnato, magari mi avrebbe dato 8. C'è tempo, c'è te - facebook.com Vai su Facebook
Dimarco a Sky: "Io ho sempre dato il 100%. Poi giocare 90 minuti e non 60 ti aiuta a crescere di condizione" - Federico Dimarco arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita di Champions League contro lo Slavia Praga prima della conferenza stampa: Come sta adesso l'Inter?
Dimarco in conferenza: "Avevo perso un po' di fiducia a livello personale, ora sto recuperando. Con Chivu..." - Tocca a Federico Dimarco accompagnare Cristian Chivu nella rituale conferenza stampa della vigilia di Inter-