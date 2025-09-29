Digitalizzare per garantire un business duraturo | Trasformazione necessaria e strategica
TERRITORIO E PERSONE, ma anche digitalizzazione e sostenibilità sono i driver di crescita futura di Fater, che, infatti promuove la digitalizzazione con l’obiettivo di ripensare l’attuale modo di lavorare, aiutando i dipendenti a svolgere le proprie mansioni quotidiane, sul solco di People First, ovvero’persone al centro’. "People First – spiega il direttore generale, Antonio Fazzari – significa anche investire in tecnologia per garantire un business di lunga durata a vantaggio di tutta la popolazione aziendale. La trasformazione digitale diventa un asset strategico prioritario per guidare Fater nei prossimi anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: digitalizzare - garantire
La Sardegna stanzia 10 milioni per la digitalizzazione degli archivi comunali L'obiettivo è semplificare la burocrazia e garantire a cittadini e professionisti un accesso più rapido agli atti amministrativi https://gdc.ancidigitale.it/la-sardegna-stanzia-10-milioni - X Vai su X
Il governo ha messo fondi straordinari per garantire un servizio sanitario accessibile a tutti: abbattere così le liste d’attesa, investire su prevenzione e digitalizzazione. Con la piena collaborazione poi tra pubblico e privato riusciremo a rispondere pienamente al - facebook.com Vai su Facebook
Come la digitalizzazione sta cambiando il panorama finanziario - Un'analisi che esplora le trasformazioni fintech e i rischi emergenti, con un occhio critico alle pratiche attuali. Secondo notizie.it
La digitalizzazione dei processi aziendali è il miglior alleato di un business in crescita - Le piccole e medie imprese italiane si trovano di fronte a una sfida cruciale: crescere in modo sostenibile mantenendo l'efficienza operativa. Si legge su ipsoa.it