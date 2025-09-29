Digitalizzare per garantire un business duraturo | Trasformazione necessaria e strategica

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TERRITORIO E PERSONE, ma anche digitalizzazione e sostenibilità sono i driver di crescita futura di Fater, che, infatti promuove la digitalizzazione con l’obiettivo di ripensare l’attuale modo di lavorare, aiutando i dipendenti a svolgere le proprie mansioni quotidiane, sul solco di People First, ovvero’persone al centro’. "People First – spiega il direttore generale, Antonio Fazzari – significa anche investire in tecnologia per garantire un business di lunga durata a vantaggio di tutta la popolazione aziendale. La trasformazione digitale diventa un asset strategico prioritario per guidare Fater nei prossimi anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

digitalizzare per garantire un business duraturo trasformazione necessaria e strategica

© Quotidiano.net - Digitalizzare per garantire un business duraturo: "Trasformazione necessaria e strategica"

In questa notizia si parla di: digitalizzare - garantire

digitalizzare garantire business duraturoCome la digitalizzazione sta cambiando il panorama finanziario - Un'analisi che esplora le trasformazioni fintech e i rischi emergenti, con un occhio critico alle pratiche attuali. Secondo notizie.it

digitalizzare garantire business duraturoLa digitalizzazione dei processi aziendali è il miglior alleato di un business in crescita - Le piccole e medie imprese italiane si trovano di fronte a una sfida cruciale: crescere in modo sostenibile mantenendo l'efficienza operativa. Si legge su ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Digitalizzare Garantire Business Duraturo