TERRITORIO E PERSONE, ma anche digitalizzazione e sostenibilità sono i driver di crescita futura di Fater, che, infatti promuove la digitalizzazione con l’obiettivo di ripensare l’attuale modo di lavorare, aiutando i dipendenti a svolgere le proprie mansioni quotidiane, sul solco di People First, ovvero’persone al centro’. "People First – spiega il direttore generale, Antonio Fazzari – significa anche investire in tecnologia per garantire un business di lunga durata a vantaggio di tutta la popolazione aziendale. La trasformazione digitale diventa un asset strategico prioritario per guidare Fater nei prossimi anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Digitalizzare per garantire un business duraturo: "Trasformazione necessaria e strategica"