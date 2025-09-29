DIG Awards 2025 | a Modena premiati i migliori documentari inchieste reportage e podcast
La Chiesa di San Carlo di Modena ha fatto da cornice alla cerimonia dei DIG Awards 2025, che ha celebrato le migliori opere di giornalismo investigativo internazionale. Documentari, reportage e podcast selezionati fra oltre 400 candidature sono stati valutati da una giuria presieduta dal giornalista e scrittore francese Edwy Plenel, fondatore di Mediapart e figura di riferimento del giornalismo indipendente. I premi sono stati annunciati in una serata condotta dai giornalisti del comitato direttivo di DIG Alberto Nerazzini, Valerio Bassan e Philip Di Salvo, confermando il ruolo del festival modenese come piattaforma globale per il giornalismo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Il nostro documentario “In the Belly of AI” continua il suo tour dei festival italiani. Dopo Bologna (INDL-8), Modena (finalista DIG Awards), Piacenza (Festival del Pensare Contemporaneo), appuntamento il 1 ottobre alle 21, a Torino per il controfestival Italian Te - X Vai su X
La fila per entrare in Fondazione Collegio San Carlo di Modena. La Chiesa San Carlo. Il cortile di Santa Chiara, la sede di DIG awards. Modena abbraccia Francesca Albanese: non restiamo in silenzio! - facebook.com Vai su Facebook
Dig Awards, ecco tutti i vincitori. Premio speciale al documentario sulla lotta per sopravvivere a Gaza - Giornalismo d'inchiesta, tra i migliori reportage i focus sulla guerra civile in Etiopia e le brutalità ad Haiti.
DIG Awards 2025: ecco i vincitori. A Modena premiati i migliori documentari, inchieste, reportage e podcast