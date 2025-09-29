DIG Awards 2025 | a Modena premiati i migliori documentari inchieste reportage e podcast

Spettacolo.periodicodaily.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Chiesa di San Carlo di Modena ha fatto da cornice alla cerimonia dei DIG Awards 2025, che ha celebrato le migliori opere di giornalismo investigativo internazionale. Documentari, reportage e podcast selezionati fra oltre 400 candidature sono stati valutati da una giuria presieduta dal giornalista e scrittore francese Edwy Plenel, fondatore di Mediapart e figura di riferimento del giornalismo indipendente. I premi sono stati annunciati in una serata condotta dai giornalisti del comitato direttivo di DIG Alberto Nerazzini, Valerio Bassan e Philip Di Salvo, confermando il ruolo del festival modenese come piattaforma globale per il giornalismo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

dig awards 2025 a modena premiati i migliori documentari inchieste reportage e podcast

© Spettacolo.periodicodaily.com - DIG Awards 2025: a Modena premiati i migliori documentari, inchieste, reportage e podcast

In questa notizia si parla di: awards - modena

dig awards 2025 modenaDig Awards, ecco tutti i vincitori. Premio speciale al documentario sulla lotta per sopravvivere a Gaza - Giornalismo d’inchiesta, tra i migliori reportage i focus sulla guerra civile in Etiopia e le brutalità ad Haiti. Come scrive msn.com

dig awards 2025 modenaDIG Awards 2025: ecco i vincitori. A Modena premiati i migliori documentari, inchieste, reportage e podcast - A Modena premiati i migliori documentari, inchieste, reportage e podcast ... Come scrive politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Dig Awards 2025 Modena