DIG Awards 2025 | a Modena premiati i migliori documentari inchieste reportage e podcast

La Chiesa di San Carlo di Modena ha fatto da cornice alla cerimonia dei DIG Awards 2025, che ha celebrato le migliori opere di giornalismo investigativo internazionale. Documentari, reportage e podcast selezionati fra oltre 400 candidature sono stati valutati da una giuria presieduta dal giornalista e scrittore francese Edwy Plenel, fondatore di Mediapart e figura di riferimento del giornalismo indipendente. I premi sono stati annunciati in una serata condotta dai giornalisti del comitato direttivo di DIG Alberto Nerazzini, Valerio Bassan e Philip Di Salvo, confermando il ruolo del festival modenese come piattaforma globale per il giornalismo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

