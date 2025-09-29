Difesa e cooperazione l’Italia cederà due navi militari alla Grecia I dettagli

L’Italia ha annunciato la futura cessione di due unità navali della Marina militare alla Grecia. L’accordo, formalizzato con la firma del Memorandum of Understanding da parte del Direttore nazionale degli armamenti, l’ammiraglio Giacinto Ottaviani, rappresenta un segnale tangibile di cooperazione bilaterale tra i due Paesi nell’ambito della difesa, mentre le tensioni globali continuano a ridisegnare gli scenari di sicurezza internazionale. L’operazione è stata rilanciata anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine dell’incontro bilaterale con l’omologo greco Nikos Dendias, in cui ha sottolineato come la collaborazione tra alleati sia essenziale per affrontare sfide complesse che vanno dal conflitto in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, fino alle fragilità nei Balcani e alle criticità in Africa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Difesa e cooperazione, l’Italia cederà due navi militari alla Grecia. I dettagli

In questa notizia si parla di: difesa - cooperazione

Meloni, sostegno a Kiev, importante cooperazione su Difesa

Meloni: “Sostegno a Kiev, importante cooperazione sulla Difesa”

“Vertici Difesa italiana incontrano rappresentanti militari di Tel Aviv per piano di cooperazione”. Crosetto: “Non era vertice commerciale”

La difesa del Nord passa da Rovaniemi ? I ministri della Difesa di Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca hanno firmato una versione aggiornata del NORDEFCO, l’accordo che rafforza la cooperazione militare nordica. ? Nato nel 2009, il NORD - facebook.com Vai su Facebook

Il 24 settembre, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha visitato Lettonia: a Riga ha incontrato il Ministro della Difesa Andris Spruds. I colloqui hanno riguardato il sostegno all’Ucraina, la difesa aerea e la cooperazione industriale - X Vai su X

Polonia e Svezia rafforzano la cooperazione militare: firmato nuovo accordo di difesa - Roma, 3 settembre 2025 – Polonia e Svezia hanno firmato martedì 2 settembre un nuovo accordo di cooperazione in materia di difesa, come annunciato dal ministro della Difesa polacco Wladyslaw ... Scrive quotidiano.net