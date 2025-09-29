Difendere la Pac le politiche di coesione e la sanità pubblica per i nostri territori

Tre giorni intensi a Bruxelles hanno visto il consigliere regionale Lodovico Albasi impegnato in una serie di incontri con eurodeputati e rappresentanti istituzionali per discutere dei grandi temi che riguardano il futuro dell’Emilia-Romagna e del territorio piacentino.Con Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Mammi (E-R), 'no al fondo unico tra Coesione e Pac' - "Abbiamo bisogno di risorse per il nuovo bilancio pluriennale a favore dell'agricoltura e di una politica di coesione coraggiosa che tenga conto del ruolo fondamentale dei territori, delle ... Lo riporta iltempo.it

