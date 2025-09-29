Diego Basso Plays Queen 2025

Partirà domenica 5 ottobre 2025 dall’Auditorium della Conciliazione di Roma la nuova tournée italiana di Diego Basso Plays Queen, progetto ideato e diretto dal Maestro Diego Basso, che con le sue straordinarie sfumature della musica pop e sinfonica attraversa i brani immortali di Freddie Mercury. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La Rocca dei Tempesta ospita l'omaggio a Ennio Morricone del Maestro Diego Basso

Con Zed Live e Progetto Giovani puoi vincere degli ingressi omaggio per "Diego Basso plays QUEEN".

Diego Basso plays Queen, il tour arriva in Italia per dieci concerti - Partirà venerdì 4 ottobre dal Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano la tournée italiana di “Diego Basso Plays Queen”, progetto ideato dal Direttore d’orchestra Diego Basso, che attraversa, grazie ... Come scrive tg24.sky.it

Stef Burns e il maestro Diego Basso infiammano Piazza Giorgione con il rock dei Queen - Sold out e un successo straordinario mercoledì 27 luglio a Castelfranco Veneto per l’evento “Diego Basso Direttore d'Orchestra Plays Queen”, che ha visto sul palco l’Orchestra Ritmico ... Segnala ilgazzettino.it