Diciamo insieme no ai nuovi inceneritori! Le storie da tutta Italia per la giornata dedicata

Il 30 settembre sarà la Giornata Europea per chiedere una Moratoria sulla costruzione di nuovi impianti di incenerimento. In Italia questa giornata avrà il suo “epicentro” a Capannori (LU) dove si svolgerà in presenza e online (l’iniziativa sarà trasmessa in streaming) una Maratona di interventi provenienti da tutte le vertenze che si stanno combattendo in Italia contro impianti di incenerimento e di trattamento termico di rifiuti. La Maratona inizierà alle 17 per proseguire fino alle 20,30 con interventi da Roma dove la vertenza sta preparando l’ennesimo ricorso legale contro l’inceneritore Acea e multinazionali (che se dovesse essere realizzato i romani pagherebbero “a peso d’oro”, come ai tempi di Brenno) e dove Gualtieri che vuole fare presto (ma sono passati 4 anni e a Giubileo finito) è ben lungi dal porre la prima pietra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it