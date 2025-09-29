Il Milan si riprende le sfide milanesi con il Napoli. E lo fa alla maniera delle squadre capaci di soffrire e di difendersi, con le unghie e con gli artigli, nella mezz'ora finale dopo il rigore dell'1 a 2 di De Bruyne e l'espulsione di Estupinan. Lo fa grazie a quello spettacolare primo tempo scandito dal talento tecnico di Pulisic che suggerisce il primo sigillo e firma il secondo. La prima sconfitta del Napoli campione d'Italia è figlia proprio di questa fragilità mostrata nella prima frazione dinanzi al piano diabolico di Allegri. Quello che stupisce è la resistenza feroce dinanzi all'assedio napoletano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Diavoli in vetta