Diamanti | Conte disse cose che non mi piacquero e rifiutai la Juve La notte dormii lo stesso

Alessandro detto “Alino” Diamanti ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Nel corso della chiacchierata, l’ex calciatore – che oggi vive in Australia e allena le giovanili del Melbourne City – si è soffermato anche su aneddoti del passato, facendo alcune rivelazioni su un suo possibile passaggio al Napoli e su alcune frasi di Conte che fecero saltare il trasferimento alla Juventus. Le parole di Diamanti. In carriera le è mancata una big. Pensa mai a “come sarebbe andata se.”? «Mai. Magari è stato a causa del mio carattere: non ho mai abbassato la testa». E questo le è costato? «Non me n’è mai importato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

