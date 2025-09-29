Diaghilev stagione teatrale dedicata ai classici e alla nuova drammaturgia
Giovedì 2 ottobre parte la stagione «Teatro Studio 2025-26» della compagnia Diaghilev nell’auditorium Vallisa di Bari, dove per l’apertura si rinnova la tradizionale collaborazione con il festival Time Zones, per il quale dal 2 al 7 ottobre presenta il concerto letterario in due parti «Suoni e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: diaghilev - stagione
La compagnia Diaghilev inaugura alla Vallisa di Bari la stagione «Teatro Studio 2025-26»: dieci spettacoli, otto nuove produzioni, tra i classici immortali e la nuova drammaturgia Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Stagione teatrale da record con 5.500 spettatori - Cala il sipario sulla stagione del teatro Corte di Coriano, dopo un totale di 32 spettacoli presentati durante l’anno. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Stagione teatrale TNT Treviglio - 26 con un ricco cartellone di spettacoli dal prossimo 18 settembre fino al 7 maggio 2026. Scrive ecodibergamo.it