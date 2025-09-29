Di nuovo il Brugge Juric | Ederson e Lookman presto dal 1’ Non recuperiamo nessuno
Bergamo. Dopo il 4-0 incassato dal Psg, l’ Atalanta si rimette in pista alla ricerca dei primi tre punti della sua Champions League e della prima vittoria agli ordini di Ivan Juric nelle notti europee. Sì, perché il pensiero unico dei nerazzurri è quello di ottenere tre punti. Non c’è altro risultato, al netto di un’emergenza che continua. E lo dicono chiaramente sia mister Ivan Juric che Marco Carnesecchi nella conferenza stampa della vigilia contro il Brugge, che torna a Bergamo dopo quel 3-1 di febbraio che eliminò i nerazzurri. Atalanta-Brugge, le parole di Juric. La partita e il precedente – “Molto importante, pensando anche a come è andata l’anno scorso: cercheremo di riprendere il cammino giusto nel girone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo: “Il passato non conta, vogliamo vincere ancora”
Champions: Juric, includerò il prima possibile Ederson e Lookman - Voglio includerli il prima possibile nelle rotazioni: se prima ... tuttosport.com scrive
Juric pronto per il Bruges: "Vogliamo riscattarci. E su Lookman..." - Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge, Ivan Juric ha trasmesso la voglia di rivincita del gruppo dopo la sconfitta col Paris Saint- Scrive corrieredellosport.it