Di Lorenzo puntualizza | Mi sembra esagerato a cosa si riferisce

Serie A, sconfitta per gli azzurri di Antonio Conte: Milan batte Napoli 2 a 1, arriva il commento di nel post partita. Resiste il Milan di Massimiliano Allegri che vince la partita 2-1 nonostante l’espulsione di Estupinan che ha causato il calcio di rigore trasformato da De Bruyne. Il numero 11 del Napoli, infatti, ha riacceso le speranze dei tifosi azzurri, nel corso del secondo tempo, di poter riprendere il match ben indirizzato dai rossoneri. In conferenza stampa, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Di Lorenzo: “Meritavamo il pareggio, non c’è stata alcuna distrazione”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it