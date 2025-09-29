Di Lorenzo | Nessun caso De Bruyne Col Milan ci è mancata concretezza
Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha analizzato ai microfoni della Domenica . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: lorenzo - nessun
Ritiro sul campo in erba di San Lorenzo in Campo. Il ds Moroni spegne possibili polemiche. La Vigor si prepara al test Gubbio: "Alonzi sta bene, nessun problema»
Come sta Lorenzo Bonicelli? Il ginnasta azzurro torna in Italia: “Nessun danno cognitivo”
MUSO IN FINALE Nessun problema per Lorenzo Musetti che si sbarazza di Shevchenko in due set, chiudendo il match col punteggio di 6-3 6-1 in poco più di un’ora. L’azzurro è quindi in finale a Chengdu: tra lui e il titolo c’è Tabilo #ubitennis #musetti - facebook.com Vai su Facebook
nessuno mi ha mai risposto: perché gli odiatori dei palestinesi invocano (a sproposito) Oslo in modo selettivo? https://huffingtonpost.it/esteri/2023/07/12/news/israele_proteste_netanyahu_palestina-12658124… - X Vai su X
Di Lorenzo getta acqua sul fuoco: "Esagerato parlare di caso De Bruyne, lo tratteremo internamente" - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai Sport per analizzare la sconfitta patita a. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Caso Di Lorenzo, il Napoli prende posizione: duro comunicato UFFICIALE - Arriva la risposta ufficiale del Napoli alle dichiarazioni dell’agente di Giovanni Di Lorenzo: per il club il terzino azzurro non è cedibile Di Lorenzo non è in vendita. Come scrive calciomercato.it