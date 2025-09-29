Di Gennaro dubbioso sulla Juve | A centrocampo manca un Rabiot un attaccante di riferimento ci deve essere sempre Se giochi in casa…

Di Gennaro dubbioso sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore dopo la prestazione dei bianconeri. Un’analisi comparata che promuove a pieni voti l’ Inter e lascia più di un dubbio sulla Juventus. L’ex calciatore e commentatore TV, Antonio Di Gennaro, è intervenuto a TMW Radio per commentare l’ultimo turno di Serie A, offrendo una lucida disamina sulle due grandi rivali del nostro campionato. SULLA JUVE – «Il centrocampo manca un Rabiot che ha il Milan. E poi non so se ha preparato una partita così forse per non dare punti di riferimento, ma con due centravanti in panchina qualcosa stride. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

