Di Gennaro | Camarda? Mi auguro che possa giocare in maniera stabile a Lecce
Il telecronista Antonio Di Gennaro, a TMW Radio, ha parlato anche dei gol di Pio Esposito e di Francesco Camarda, talenti di Inter e Milan. Ecco il suo parere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Di Gennaro: “Io avrei tenuto Camarda in rosa al Milan”
1 - Francesco Camarda (17 anni e 202 giorni) ha superato il record di Valeri Bojinov (17 anni e 330 giorni l'11 gennaio 2004, contro il Bologna anche in quel caso) diventando il più giovane marcatore del Lecce in Serie A.
Di Gennaro: “Il Lecce ha bisogno di attaccanti prolifici, mia auguro Camarda possa giocare stabilmente” - Tra chi si è pronunciato sul tema caldo c’è anche Antonio Di Gennaro, ex calciatore, sulle frequenze di TMW Radio ... Da calciolecce.it