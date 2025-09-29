Di Gennaro | Camarda? Mi auguro che possa giocare in maniera stabile a Lecce

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il telecronista Antonio Di Gennaro, a TMW Radio, ha parlato anche dei gol di Pio Esposito e di Francesco Camarda, talenti di Inter e Milan. Ecco il suo parere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Di Gennaro: “Io avrei tenuto Camarda in rosa al Milan”

