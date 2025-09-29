Di che razza era Roscoe il cane di Hamilton venuto a mancare a causa di una polmonite

Lewis Hamilton ha perso il suo amato Bulldog Inglese Roscoe a causa di una polmonite. Il pilota aveva annunciato nei gironi scorsi che il cane stava molto male e purtroppo ha dovuto prendere la decisione più difficile della sua vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Di che razza era Roscoe, il cane di Hamilton venuto a mancare a causa di una polmonite - Il pilota aveva annunciato nei gironi scorsi che il cane stava molto male e purtroppo ha dovuto prendere la ... Riporta fanpage.it

Roscoe è morto, l'ultimo saluto di Hamilton: "Dolore mai provato prima". Cordoglio Ferrari e di tutta la F1 - Il cane di Lewis Hamilton si è spento nella mattinata di domenica 28 settembre tra le braccia del pilota Ferrari dopo 4 giorni di agonia causa polmonite. Lo riporta sport.virgilio.it