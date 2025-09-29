Devo ringraziare Dio La ruota della fortuna Gerry e Samira in lacrime a fine puntata

È stata una puntata che ha lasciato il segno quella de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 28 settembre. Lacrime, sorrisi e tanta emozione hanno accompagnato il trionfo di Veronica, la giovanissima operaia che ha conquistato il montepremi da 200 mila euro e, insieme, il cuore del pubblico a casa. Gerry Scotti e Samira Lui non hanno trattenuto le lacrime, travolti dall’intensità di un momento che, come già accaduto pochi giorni fa con il campione Fabio, ha trasformato il game show in un vero e proprio spaccato di vita. La forza di Veronica non è stata soltanto nel gioco, ma anche nella sua storia personale che ha toccato profondamente lo “zio Gerry”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it