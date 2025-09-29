Devo cancellare le prossime date scusatemi | Lola Young torna sui social dopo essere svenuta sul palco

La cantante britannica Lola Young, 24 anni, è collassata sul palco durante la sua esibizione al festival All Things Go a New York sabato scorso. L’artista stava cantando il brano “Conceited”, tratto dal suo secondo album “This Wasn’t Meant For You Anyway”, quando ha lasciato cadere il microfono ed è caduta all’indietro a terra. Video diffusi sui social mostrano Young apparire in difficoltà poco prima dell’incidente. In precedenza, rivolgendosi al pubblico, aveva spiegato di aver avuto “un paio di giorni difficili” a causa di “una questione delicata”, aggiungendo che “a volte la vita ti lancia dei limoni” e che bisogna “fare la limonata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

