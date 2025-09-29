Detenuto torturato a Regina Coeli Grimaldi Avs | Ferita per democrazia presenteremo interrogazione a Nordio

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi dopo l'intervista esclusiva di Fanpage.it a un detenuto che ha denunciato torture di tre giorni all'interno del carcere di Regina Coeli: "L'assenza di controlli è inaccettabile. Qualcuno dovrà rispondere di negligenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

