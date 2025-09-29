Despar Nord solidale | in Friuli 260 tonnellate di cibo recuperate per 600mila pasti

Una sfida quotidiana che parte dagli scaffali e arriva alle tavole delle famiglie più fragili. In vista della Giornata internazionale della Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari del 29 settembre, Despar Nord  avvia nuove attività di sensibilizzazione nei punti vendita del Friuli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

