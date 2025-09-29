Desirée Piovanelli uccisa 23 anni fa | il papà chiede ancora giustizia

Il 28 settembre 2002 la vita di Desirée Piovanelli, quattordicenne di Leno (Brescia), si spegne in una cascina abbandonata alla periferia del paese. Era uscita di casa per andare in ludoteca, ma non vi arrivò mai, sei giorni dopo il suo corpo, martoriato da 39 coltellate e parzialmente bruciato, venne ritrovato nel rudere che gli abitanti chiamavano “la casetta degli orrori”. Le indagini portarono subito a un gruppo di ragazzi che la stessa Desirée conosceva: tre minorenni, Nicola B., Nicola V. e Mattia F., e un adulto, Giovanni Erra, allora 36enne, operaio e padre di famiglia. Tutti e quattro inizialmente confessarono per poi ritrattare, i tre minori furono condannati a pene comprese tra i 10 e i 18 anni e sono oggi liberi. 🔗 Leggi su Dilei.it

