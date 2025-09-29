Autunno spesso è sinonimo di malinconia. Quando le giornate si accorciano e la luce diminuisce, sono tantissime le persone che percepiscono un calo di energia insieme a un vago senso di tristezza. Indagare le nostre emozioni è importante. A volte un periodo di stress oppure una crisi di tristezza possono raccontare un bisogno di cambiamento, cose di cui siamo stanchi e che non sempre si ha il coraggio di ammettere. Per questo, diventa strategico imparare a fermarsi e chiedere alla nostra tristezza dove ci vuole portare. Dietro, potrebbero nascondersi le lacrime per un lutto antico, magari proprio in questo periodo anche se a distanza di anni, oppure l’ insoddisfazione verso un lavoro che si adegua più alle nostre necessità, o un sogno troppo a lungo rimandato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Depressione stagionale: che cos’è, come riconoscerla e quali sono i rimedi “dolci”