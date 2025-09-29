Denuncia sua figlia per minacce di morte | Vengo a casa e ti ammazzo voglio vederti nella bara

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia una 22enne denunciata dai suoi genitori. "Vi ammazzo" sono le minacce che rivolgeva a madre, padre e sorelle. E alla mamma diceva: "Voglio vederti in una bara". 🔗 Leggi su Fanpage.it

