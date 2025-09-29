Demon slayer infinity castle parte 2 e l’impatto delle nuove tasse sui film stranieri
impatti della politica tariffaria americana sulla distribuzione di anime in occidente. Recentemente, una decisione politica degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione del settore cinematografico e dell’industria dell’intrattenimento digitale. La Casa Bianca ha annunciato l’introduzione di una tariffa del 100% su tutti i film provenienti dall’estero, un provvedimento che potrebbe influenzare significativamente le modalità di distribuzione e promozione delle produzioni asiatiche, in particolare degli anime. contesto e sviluppi della misura tariffaria. annuncio ufficiale e dettagli. Il presidente Donald Trump ha comunicato tramite un post su Truth Social la messa in atto di questa tariffa, che mira a colpire i prodotti culturali stranieri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: demon - slayer
Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre
Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone
Demon Slayer, il manga ha superato i 220 milioni di copie vendute 5 anni dopo la conclusione
Qual è il vostro combattimento preferito in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito? Guardatelo al cinema: https://got.cr/DSIC-Biglietti - facebook.com Vai su Facebook
"Il successo di Demon Slayer, insomma, rappresenta uno spunto di riflessione interessante sugli anime e, più in generale, sull’animazione. E non solo per la capillarità con cui è stato in grado di diffondersi e, a suo modo, di imporsi all’attenzione di un certo tip - X Vai su X
Demon Slayer – Infinity Castle Streaming Guide: When and Where to Watch? - Demon Slayer: Infinity Castle was released in Japan in July, and the global premieres began in August and September. Lo riporta beebom.com
Le altre due parti di Demon Slayer: Infinity Castle hanno già una data d'uscita? - La prima parte di Demon Slayer: Infinity Castle è finalmente uscita: ecco cosa sappiamo sugli altri due lungometraggi. Riporta anime.everyeye.it