impatti della politica tariffaria americana sulla distribuzione di anime in occidente. Recentemente, una decisione politica degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione del settore cinematografico e dell’industria dell’intrattenimento digitale. La Casa Bianca ha annunciato l’introduzione di una tariffa del 100% su tutti i film provenienti dall’estero, un provvedimento che potrebbe influenzare significativamente le modalità di distribuzione e promozione delle produzioni asiatiche, in particolare degli anime. contesto e sviluppi della misura tariffaria. annuncio ufficiale e dettagli. Il presidente Donald Trump ha comunicato tramite un post su Truth Social la messa in atto di questa tariffa, che mira a colpire i prodotti culturali stranieri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Demon slayer infinity castle parte 2 e l’impatto delle nuove tasse sui film stranieri