Demon slayer infinity castle parte 2 e l’impatto delle nuove tasse sui film stranieri

29 set 2025

impatti della politica tariffaria americana sulla distribuzione di anime in occidente. Recentemente, una decisione politica degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione del settore cinematografico e dell’industria dell’intrattenimento digitale. La Casa Bianca ha annunciato l’introduzione di una tariffa del 100% su tutti i film provenienti dall’estero, un provvedimento che potrebbe influenzare significativamente le modalità di distribuzione e promozione delle produzioni asiatiche, in particolare degli anime. contesto e sviluppi della misura tariffaria. annuncio ufficiale e dettagli. Il presidente Donald Trump ha comunicato tramite un post su Truth Social la messa in atto di questa tariffa, che mira a colpire i prodotti culturali stranieri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

