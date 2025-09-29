Demon slayer annuncia grandi novità per l’infinity castle al jump festa 226
Le novità più attese nel mondo dell’anime riguardano l’imminente uscita di Demon Slayer: Infinity Castle. Dopo il grande successo delle ultime stagioni e degli archi narrativi come Swordsmith Village e Hashira Training, gli appassionati sono in trepidante attesa di aggiornamenti sul prossimo capitolo della saga. La presenza ufficiale alla manifestazione Jump Festa 2026, prevista per il 18 luglio, alimenta le speculazioni su un possibile annuncio di una seconda parte del film o di nuovi contenuti legati a questa importante fase della serie. partecipazione a jump festa 2026. La produzione ha confermato la propria partecipazione all’evento giapponese attraverso un post sui social network ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
