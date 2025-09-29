Demedicalizzazione delle ambulanze del 118 AVS | Una situazione che desta preoccupazione

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo Alleanza Verdi Sinistra sulla demedicalizzazione delle ambulanze del 118. Desta preoccupazione la programmata riorganizzazione del servizio del 118, resa nota in questi giorni dalla Direzione generale dell’ASL di Benevento, secondo cui non è necessaria la presenza del personale medico a bordo delle ambulanze. In un territorio già provato da anni di disattenzione politica e di scelte miopi, indebolire ulteriormente la rete di emergenza-urgenza, che è parte integrante dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale, significa violare un principio costituzionale: il diritto alla salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

demedicalizzazione delle ambulanze del 118 avs una situazione che desta preoccupazione

© Anteprima24.it - Demedicalizzazione delle ambulanze del 118, AVS: “Una situazione che desta preoccupazione”

In questa notizia si parla di: demedicalizzazione - ambulanze

demedicalizzazione ambulanze 118 avsDemedicalizzazione ambulanze: Avs "si continua ad ignorare voce dei territori" - "Desta preoccupazione la programmata riorganizzazione del servizio del 118, resa nota in questi giorni dalla Direzione genera ... Lo riporta msn.com

Ambulanza di nuovo senza medico a bordo, scatta la protesta - La sopraggiunta nuova demedicalizzazione dell'ambulanza del 118 di San Bartolomeo in Galdo, messa in atto agli inizi di settembre, ha suscitato non poche polemiche tra sindacati, associazioni e ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Demedicalizzazione Ambulanze 118 Avs