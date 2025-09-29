Demedicalizzazione delle ambulanze del 118 AVS | Una situazione che desta preoccupazione

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo Alleanza Verdi Sinistra sulla demedicalizzazione delle ambulanze del 118. Desta preoccupazione la programmata riorganizzazione del servizio del 118, resa nota in questi giorni dalla Direzione generale dell’ASL di Benevento, secondo cui non è necessaria la presenza del personale medico a bordo delle ambulanze. In un territorio già provato da anni di disattenzione politica e di scelte miopi, indebolire ulteriormente la rete di emergenza-urgenza, che è parte integrante dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale, significa violare un principio costituzionale: il diritto alla salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

