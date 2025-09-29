delitto garlasco domande e risposte dopo le indagini su sempio e venditti

A distanza di 18 anni da quando è stata uccisa Chiara Poggi continuano i dubbi su quel delitto. Una nuova indagine dunque che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari: l’ipotesi è che avrebbe agevolato l’archiviazione per Andrea Sempio nel 2017 dietro compenso. In seguito alle perquisizioni e agli interrogatori, la famiglia Poggi h a dichiarato di essere “sconcertata” dai nuovi sviluppi, preferendo mantenere un profilo basso. L’avvocato della famiglia ha parlato di una “ferita che non si rimargina mai”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

