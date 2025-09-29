Delitto di Garlasco parla lo zio di Andrea Sempio | I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero

Alagna (Pavia) – “Ho fatto un prestito a mio fratello. Non avrei dovuto? Di quei soldi non so nulla. Non ho idea del motivo per cui gli servivano. E comunque era un aiuto che non gli potevo negare. Me li ha restituiti. Per me si è chiusa così”. Patrizio Sempio si chiude alle spalle il cancello della sua abitazione di Alagna, piccolo centro della Lomellina, a una manciata di chilometri da Garlasco. Una villetta a un piano, un giardinetto, il garage. Patrizio è il fratello di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il dialogo. Dal cortile accetta il dialogo con il cronista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

