Delitto di Garlasco parla lo zio di Andrea Sempio | I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero
Alagna (Pavia) – “Ho fatto un prestito a mio fratello. Non avrei dovuto? Di quei soldi non so nulla. Non ho idea del motivo per cui gli servivano. E comunque era un aiuto che non gli potevo negare. Me li ha restituiti. Per me si è chiusa così”. Patrizio Sempio si chiude alle spalle il cancello della sua abitazione di Alagna, piccolo centro della Lomellina, a una manciata di chilometri da Garlasco. Una villetta a un piano, un giardinetto, il garage. Patrizio è il fratello di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il dialogo. Dal cortile accetta il dialogo con il cronista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Dopo la clamorosa svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, l'inviato del Tg3 ha intervistato uno degli ex carabinieri accusati di rapporti opachi con la famiglia di Andrea Sempio - X Vai su X
Tg3. . Dopo la clamorosa svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, l'inviato del Tg3 ha intervistato uno degli ex carabinieri accusati di rapporti opachi con la famiglia di Andrea Sempio. Jari Pilati per il Tg3 delle 19 del 28 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, parla lo zio di Andrea Sempio: “I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero” - I chiarimenti di Patrizio Sempio dopo la pesante accusa di corruzione all’ex procuratore di Pavia: “Giuseppe mi ha chiesto di fargli un favore. Lo riporta ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, Alberto Stasi incastrato? A Le Iene nuove anomalie/ Ieri summit dei Sempio con le zie - Delitto di Garlasco, a Le Iene ultime notizie: le nuove anomalie e i sospetti sui Sempio, che intanto si riuniscono con le zie. Come scrive ilsussidiario.net