Delitto di Garlasco il legale dell’ex procuratore Venditti | nessuna traccia di soldi sospetti sui suoi conti

Garlasco, 29 settembre 2025 - Nessuna traccia di soldi sui conti dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e ricorso al Tribunale dei Riesame per ottenere l'annullamento del decreto di perquisizione e sequestro e un accesso più completo agli atti della Procura di Brescia. Ad annunciarlo è il legale dell’ex magistrato, Domenico Aiello. “Accertamenti bancari negativi”. Gli accertamenti bancari effettuati nei mesi scorsi nei confronti dell' ex procuratore di Pavia Mario Venditti, "hanno dato esito negativo, altrimenti lo avremmo trovato valorizzato nel decreto di perquisizione" di venerdì scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

