Delitto del Circeo dagli stupri alle torture mortali | ecco cosa accadde FOTOSTORIA
Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, rispettivamente 19 e 17 anni, furono rapite, stuprate e torturate tra il 29 e il 30 settembre del 1975. Lopez fu uccisa, mentre Colasanti riuscì a salvarsi fingendosi morta. Le due furono trovate - grazie alle urla di Colasanti - nel bagagliaio di una Fiat 127, mentre i loro aguzzini erano a cena. I tre responsabili del crimine provenivano da famiglie della borghesia romana. Erano vicini agli ambienti neofascisti e missini, con precedenti per rapina a mano armata e stupro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
