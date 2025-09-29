Delitti escape room e appuntamenti per i più piccoli | il mese di ottobre alla Rocca
Il mese di ottobre porta alla Rocca di Riolo un calendario ricco di appuntamenti che uniscono storia, suggestione e divertimento, trasformando l’antica fortezza in un luogo sospeso nel tempo. Tra visite guidate, giochi di ruolo ed esperienze dal sapore medievale, non mancano atmosfere oscure e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: delitti - escape
