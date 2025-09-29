DE&I | Da Progetto HR A Leva Strategica di business di cultura e di sostenibilità

Diversità, Equità e Inclusione non sono più un’attività confinata nell’ambito delle Risorse Umane; oggi rappresenta qualcosa di più importante: la leva strategica capace di influenzare cultura aziendale, innovazione, reputazione e sostenibilità. La DE&I (Diversità, Equità e Inclusione) è passata da essere un’attività a essere il cambio di paradigma: senza inclusione, nessuna trasformazione è realmente possibile. Quali sono i primi passi da compiere per costruire un’organizzazione inclusiva?. Ogni Percorso parte da una scelta e da domande precise. Tra queste: -Interrogarsi dall’alto Perché voglio che la mia azienda diventi inclusiva e unica? La leadership deve crederci davvero perché senza convinzione, senza commitment, senza visione e senza futuro, non può esserci cambiamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

