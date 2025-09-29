Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 1° al 12 ottobre. Il numero 2 del mondo gode infatti di un bye e scenderà in campo per affrontare il vincente della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier (numero 49 del ranking ATP) e un qualificato. Ostacolo tutt’altro che insormontabile, mentre il compito sarà un po’ più difficile al terzo turno, visto che potrebbe trovarsi di fronte o l’olandese Tallon Griekspoor (numero 31, già battuto in passato) o lo statunitense Jenson Brooksby (numero 57). L’ottavo di finale si preannuncia già insidioso, perché potrebbe trovarsi di fronte il kazako Alexander Bublik, colui che lo sconfisse negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle, anche se poi il fuoriclasse altoatesino si rifece agli ottavi degli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale