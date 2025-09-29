Defibrillatori pubblici h24 installati nei comuni di Candidoni Scido e Terranova Sappo Minulio

Reggiotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa promossa dai Lions Club Polistena Brutium, nell’ambito del service "4 Città della Piana cardioprotette e defibrillate", dopo il grande successo della prima tappa a Polistena svolta il 21 settembre, ha realizzato nella giornata di sabato 28 settembre l’installazione di defibrillatori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: defibrillatori - pubblici

defibrillatori pubblici h24 installatiPrevenzione e sicurezza, il bel gesto di Lions Club Polistena: installati defibrillatori pubblici h24 in tre piccoli Comuni di Reggio Calabria - Il Lions Club Polistena Brutium, nell’ambito del service “4 Città della Piana Cardiprotette e Defibrillate”, dopo il grande successo della prima tappa a Polistena svolta il 21 settembre, ha realizzato ... Scrive strettoweb.com

Polistena cardioprotetta: installati 10 defibrillatori grazie al Lions Club “Brutium” - Parte il progetto “4 città della Piana Cardioprotette”: dispositivi salvavita in punti strategici e corsi gratuiti per formare cittadini al primo soccorso. Segnala inquietonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Defibrillatori Pubblici H24 Installati