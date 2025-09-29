Decolla il Sistema Aeroportuale Toscano

È un 2025 da incorniciare per il Sistema Aeroportuale Toscano che ha ottenuto un solido miglioramento degli indicatori economici grazie ai record ottenuti nel traffico passeggeri: per la prima volta oltre quota 4,5 milioni già nel primo semestre dell’anno (+9,7% sul 2024). L’estate ha portato in dote altri due milioni di passeggeri e cosi ad inizio agosto il traffico totale salito a 6,7 milioni, in crescita del +8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che è più positivo della crescita del sistema aeroportuale italiano (+6,2%). I ricavi operativi hanno superato 52,5 milioni (+6,6% sul 2024), in crescita sia i ricavi Aviation (+7,8%) che Non Aviation (+10,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

