De Zerbi sicuro | Marsiglia compattezza e ambizione per raggiungere quel grande obiettivo

De Zerbi carica il Marsiglia: “Vogliamo vincere e qualificarci”. Le parole attuali Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Ajax, il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. L’allenatore italiano ha trasmesso fiducia e determinazione, sottolineando il buon momento della sua squadra e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Zerbi sicuro: «Marsiglia, compattezza e ambizione per raggiungere quel grande obiettivo»

De Zerbi sicuro: «Futuro? Vi spiego il perché al Marsiglia mi sento molto bene qui soprattutto dopo l’anno scorso»

La passione per il calcio di Roberto De Zerbi raccontata dal direttore sportivo del Marsiglia Medhi Benatia. Dove arriverà con l'OM? - facebook.com Vai su Facebook

De Zerbi: "Io al Marsiglia per battere il potere e l'autorità del Psg" - Il tecnico italiano ha parlato a seguito della vittoria che mancava ormai da 15 anni contro il club parigino, analizzando i prossimi impegni del club ... Si legge su tuttosport.com

A De Zerbi piace essere un Robin Hood, stare dalla parte dei tifosi disprezzando il potere (L’Equipe) - Roberto De Zerbi si è calato totalmente nella realtà marsigliese e, dopo la vittoria contro il Psg, le sue parole sul “potere” hanno fatto rumore. Segnala ilnapolista.it