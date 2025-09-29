De Zerbi sicuro | Marsiglia compattezza e ambizione per raggiungere quel grande obiettivo

De Zerbi carica il Marsiglia: “Vogliamo vincere e qualificarci”. Le parole attuali Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Ajax, il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. L’allenatore italiano ha trasmesso fiducia e determinazione, sottolineando il buon momento della sua squadra e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

De Zerbi sicuro: «Futuro? Vi spiego il perché al Marsiglia mi sento molto bene qui soprattutto dopo l’anno scorso»

de zerbi sicuro marsigliaDe Zerbi: "Io al Marsiglia per battere il potere e l'autorità del Psg" - Il tecnico italiano ha parlato a seguito della vittoria che mancava ormai da 15 anni contro il club parigino, analizzando i prossimi impegni del club ... Si legge su tuttosport.com

de zerbi sicuro marsigliaA De Zerbi piace essere un Robin Hood, stare dalla parte dei tifosi disprezzando il potere (L’Equipe) - Roberto De Zerbi si è calato totalmente nella realtà marsigliese e, dopo la vittoria contro il Psg, le sue parole sul “potere” hanno fatto rumore. Segnala ilnapolista.it

