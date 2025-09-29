De Vrij contro la SEG la Corte Suprema riapre il caso del risarcimento da 5,2 milioni di euro | le ultime

De Vrij continua la propria battaglia legale che potrebbe cambiare l’esito: tutti gli aggiornamenti sul difensore olandese. MILANO, 29 settembre 2025 – Il contenzioso legale tra Stefan de Vrij e la sua vecchia agenzia di procuratori, SEG, si riapre grazie alla decisione della Corte Suprema neerlandese di riesaminare il caso. La Corte ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto al difensore dell’ Inter un risarcimento di 5,2 milioni di euro, non è più valida e dovrà essere rivalutata da un altro giudice. Il difensore olandese, che si è trasferito all’Inter a parametro zero dalla Lazio nel 2018, ha sempre sostenuto che la SEG non avesse chiarito adeguatamente i termini del suo contratto, in particolare riguardo alle commissioni e ai compensi. 🔗 Leggi su Internews24.com

