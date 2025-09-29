De Vrij contro la SEG la Corte Suprema riapre il caso del risarcimento da 5,2 milioni di euro | le ultime
De Vrij continua la propria battaglia legale che potrebbe cambiare l’esito: tutti gli aggiornamenti sul difensore olandese. MILANO, 29 settembre 2025 – Il contenzioso legale tra Stefan de Vrij e la sua vecchia agenzia di procuratori, SEG, si riapre grazie alla decisione della Corte Suprema neerlandese di riesaminare il caso. La Corte ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto al difensore dell’ Inter un risarcimento di 5,2 milioni di euro, non è più valida e dovrà essere rivalutata da un altro giudice. Il difensore olandese, che si è trasferito all’Inter a parametro zero dalla Lazio nel 2018, ha sempre sostenuto che la SEG non avesse chiarito adeguatamente i termini del suo contratto, in particolare riguardo alle commissioni e ai compensi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: vrij - corte
De Vrij-SEG, per la Corte Suprema il processo è da rifare. Congelato il risarcimento per il calciatore - X Vai su X
GDS - Chivu cambia l'Inter, almeno quattro novità contro l'Ajax: promozione di Martinez, tornano Dimarco e Sucic, spazio a Bisseck e De Vrij, occhio pure a Zielinski - facebook.com Vai su Facebook
Si riapre il caso tra De Vrij e l'agenzia SEG dopo la sentenza della Corte Suprema - Il caso intentato da Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, contro la Sports Entertainment Group (SEG), sua agenzia ai tempi dell'accaduto, dovrà. tuttomercatoweb.com scrive
De Vrij-SEG, per la Corte Suprema il processo è da rifare. Congelato il risarcimento per il calciatore - Questo dopo la decisione dei giorni scorsi da parte della Corte Suprema neerlandese che ha stabilito il rie ... Lo riporta msn.com