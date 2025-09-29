Affari Tuoi si rinnova, ma gli ascolti non decollano. Oltre le novità legate al gioco, subentra la comicità con Herbert Ballerina. De Martino prova tutto, ma non basta per fermare La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino cambia le carte in tavola per provare a risollevare Affari Tuoi e contrastare il successo sempre più solido di La Ruota della Fortuna. Nella puntata del 28 settembre il conduttore campano ha puntato su nuovi elementi nel gioco, come il ritorno del biglietto della Lotteria Italia legato al pacco da 5 euro e il jolly Gennarino, bonus che premia chi lo trova nei primi sei pacchi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

De Martino rilancia ma senza successo: Scotti resta irraggiungibile