De Martino rilancia ma senza successo | Scotti resta irraggiungibile
Affari Tuoi si rinnova, ma gli ascolti non decollano. Oltre le novità legate al gioco, subentra la comicità con Herbert Ballerina. De Martino prova tutto, ma non basta per fermare La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino cambia le carte in tavola per provare a risollevare Affari Tuoi e contrastare il successo sempre più solido di La Ruota della Fortuna. Nella puntata del 28 settembre il conduttore campano ha puntato su nuovi elementi nel gioco, come il ritorno del biglietto della Lotteria Italia legato al pacco da 5 euro e il jolly Gennarino, bonus che premia chi lo trova nei primi sei pacchi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: martino - rilancia
Gerry Scotti rilancia la sfida alla Rai, poi quelle parole su Striscia e De Martino…
Summit Trump-Netanyahu, il piano di pace per Gaza spacca Israele: Smotrich detta le condizioni, Hamas rilancia https://gazzettadelsud.it/?p=2106749 - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu, all'ONU rivendica tutto e spiega, "generali iraniani andati", "Sinwar andato" e così via. Cita la Bibbia e si congratula con se stesso e la propria aviazione. RIngrazia Trump. Siamo nel luogo del multilateralismo, si rivendica la guerra, si rilancia. Orren - X Vai su X
De Martino rilancia ma senza successo: Scotti resta irraggiungibile - Stefano De Martino cambia le carte in tavola per provare a risollevare Affari Tuoi e contrastare il successo sempre più solido di La Ruota della Fortuna. Da 361magazine.com
Scendono ancora gli ascolti di Affari Tuoi, Stefano De Martino rompe il silenzio (e parla anche di Scotti) - Il tutto alla luce dei numeri di Affari Tuoi, che continua a perdere la sfida. Lo riporta today.it