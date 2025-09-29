De Luca nuovo segretario del PD | vince senza rivali ma restano i malumori

Tempo di lettura: 3 minuti Un’elezione annunciata, ma non priva di segnali politici significativi. Piero De Luca è stato proclamato nuovo segretario regionale del Partito Democratico in Campania. La sua candidatura era l’unica in campo, rendendo lo scrutinio una formalità attesa. Tuttavia, non sono mancate indicazioni di dissenso. A Castel San Giorgio, infatti, la maggioranza degli iscritti ha scelto di non sostenere De Luca. Su 46 votanti, 25 hanno espresso una scheda bianca, mentre 21 hanno votato per il nuovo segretario. Un dato che segnala una frattura interna e la necessità di un percorso di ricucitura, anche all’interno delle realtà locali del partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca nuovo segretario del PD: vince senza rivali, ma restano i malumori

In questa notizia si parla di: luca - nuovo

Volete recitare nel nuovo film di Luca Guadagnino, "Artificial" accanto a Andrew Garfield? Il regista sta per iniziare le riprese in Piemonte: ecco come fare

Yura Borisov, la star di Anora, reciterà nel nuovo film di Luca Guadagnino “Artificial”

Yura Borisov, star di Anora, nel cast di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino

Pd Campania, Piero De Luca nuovo segretario regionale: ecco la nuova Assemblea - facebook.com Vai su Facebook

Pd, svolta dopo 3 anni: Piero De Luca è il nuovo segretario - Bisogna attendere oggi per capire l'affluenza perché il risultato era noto sin dalla vigilia: Piero De Luca, unico candidato, è il nuovo segretario regionale del Pd. Lo riporta ilmattino.it

Vincenzo Angelino nuovo segretario del Pd di Aversa - Si è svolto sabato il congresso cittadino che pone fine al commissariamento. Riporta casertanews.it