De Grandis | Modric è il toccasana il centrocampo del Milan è fortissimo E Leao …

Modric leader, De Bruyne no. Ma il vero grande acquisto del Milan è Allegri (Guardian) "De Bruyne si arrabbia per il cambio, Modric è commovente per come è ancora innamorato di questo sport. Conte ha sbagliato i cambi?"

#Milan, Massimiliano #Allegri: "#Modric? Professionalità e grande spessore tecnico. Dispiace che al mondo, purtroppo, giocatori come Modric ce ne siano pochi. Se ne contano neanche su un palmo della mano." #MilanNapoli

De Grandis: "Modric è il toccasana che ha permesso ad una squadra che non era arrivata nelle coppe di diventare una regina" - Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del Milan dopo il successo contro il Napoli: "Pulisic sta facendo la seconda punta e lo sta facendo benissimo.

Allegri Milan, De Grandis sottolinea il lavoro del tecnico e non solo: decisivo questo innesto sul mercato estivo - Allegri Milan, Stefano De Grandis, noto giornalista, è convinto che l'acquisto decisivo in estate sia stato Luka Modric Il Milan è inarrestabile e, dopo la schiacciante vittoria per 3-