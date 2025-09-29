De Giorgi | Le grandi vittorie nascono sempre da sconfitte che devono saper essere usate

Ilnapolista.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quotidiano La Stampa ha intervistato Fefè De Giorgi, ct dell’Italvolley maschile che ieri ha vinto per la seconda volta consecutiva il Mondiale. . È l’uomo dei record. « La cosa che mi fa più piacere è che cambiando mestiere sono riuscito ad arrivare con le mie squadre a quello che ero arrivato come giocatore, è una grande soddisfazione ». Un Mondiale vinto da un gruppo speciale. « Dall’infortunio a Lavia al recupero di Russo sono successe tante cose che solo un gruppo come questo poteva assorbire e trasformare in energia positiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de giorgi le grandi vittorie nascono sempre da sconfitte che devono saper essere usate

© Ilnapolista.it - De Giorgi: «Le grandi vittorie nascono sempre da sconfitte che devono saper essere usate»

In questa notizia si parla di: giorgi - grandi

Pagelle Italia-Bulgaria 3-1 volley: Romanò trascinatore, Bottolo tra i grandi, De Giorgi sulle orme di Velasco

de giorgi grandi vittorieDe Giorgi: «Le grandi vittorie nascono sempre da sconfitte che devono saper essere usate» - L'intervista a Fefè De Giorgi, ct dell'Italvolley maschile che ieri ha vinto per la seconda volta consecutiva il Mondiale. Scrive ilnapolista.it

de giorgi grandi vittorieItalvolley campione del mondo, i record di De Giorgi: "Mai stanco di vincere, squadra eccezionale" - «Nello sport le grandi vittorie nascono sempre da sconfitte che fanno male, nascono da lì per chi le sa usare. Secondo lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: De Giorgi Grandi Vittorie