De Giorgi | Le grandi vittorie nascono sempre da sconfitte che devono saper essere usate

Il quotidiano La Stampa ha intervistato Fefè De Giorgi, ct dell’Italvolley maschile che ieri ha vinto per la seconda volta consecutiva il Mondiale. . È l’uomo dei record. « La cosa che mi fa più piacere è che cambiando mestiere sono riuscito ad arrivare con le mie squadre a quello che ero arrivato come giocatore, è una grande soddisfazione ». Un Mondiale vinto da un gruppo speciale. « Dall’infortunio a Lavia al recupero di Russo sono successe tante cose che solo un gruppo come questo poteva assorbire e trasformare in energia positiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

