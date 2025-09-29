Continuano a tenere banco le prestazioni offerte dal fuoriclasse belga in questo primo scorcio di stagione. La sconfitta contro il Milan ha fatto e farà rumore. È inevitabile, considerando lo status acquisito dal Napoli dopo la conquista dello scudetto nella scorsa annata. Il giorno dopo il KO di San Siro sono numerose le analisi sulla performance dei partenopei, sia come collettivo sia come singoli. L’attenzione è focalizzata soprattutto su Kevin De Bruyne. Malgrado il gol segnato, il terzo con la maglia azzurra, il rendimento dell’ex Manchester City continua a essere oggetto di dibattiti. Ancora di più dopo la reazione stizzita per la sostituzione decisa da Antonio Conte al 72?, sul punteggio di 2-1 per il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “De Bruyne? Vi sbagliate”, l’ex Napoli è sicuro: l’analisi