Scontro al vertice amaro per il Napoli, che perde 2-1 a San Siro contro il Milan e si fa agganciare a quota 12 punti dai rossoneri (insieme alla Roma ). E post-partita caldo per Antonio Conte e Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, che al 60' ha segnato su rigore il gol che ha riaperto il match, è stato sostituito prima dell'inutile forcing finale degli azzurri. L'ex Manchester City l'ha presa malissimo, con tanto di gesto della mano infastidito al ritorno in panchina, e di questo hanno chiesto conto a Conte in conferenza stampa."De Bruyne? Spero contrariato per il risultato, se per qualche altro motivo ha preso la persona sbagliata ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - De Bruyne sostituito sbrocca, Conte lo gela: "La persona sbagliata"

