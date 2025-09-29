De Bruyne per ora è un corpo estraneo stridente il confronto con Modric Repubblica
Repubblica on line dedica un approfondimento a De Bruyne, al suo non essere ancora riuscito a rientrare nel corpo e nell’anima di questo Napoli. Ne scrive Marco Azzi: Non ingannino i tre gol segnati (due su calcio di rigore) nelle prime 5 giornate del campionato. Il vero Kevin De Bruyne in Italia non si è ancora mai visto ed è apparso stridente a San Siro il confronto con Luka Modric, che invece ha dimostrato a 360 gradi di essere già al centro del progetto Milan: dal punto di vista tecnico ed emotivo. Kdb continua a essere un corpo estraneo e si spiega anche così il suo gesto di insofferenza quando ha dovuto lasciare il campo nel match scudetto contro i rossoneri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
