De Bruyne messo subito all’angolo | È il problema del Napoli
In casa Napoli iniziano riflessioni piuttosto dure sull’impatto tattico del campione belga sulla squadra di Conte Il Napoli è incappato nel primo ko in campionato perdendo ieri sera a San Siro contro il Milan in una sfida al sapore di possibile lotta scudetto. (LaPresse) – Calciomercato.it Grande prestazione quella offerta dai rossoneri contro i campioni d’Italia che sono incappati in un approccio alla serata completamente sbagliato, che si è tradotto nell’immediato svantaggio dopo circa 2 minuti che ha poi preceduto il raddoppio. La reazione della ripresa non è bastata col gol di Kevin De Bruyne su calcio di rigore a illudere gli azzurri in merito ad una eventuale rimonta che non ha poi trovato sbocchi neanche con la superiorità numerica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
