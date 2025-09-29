De Bruyne? Ha fatto bene vi spiego perchè sentenza netta
Nessun dubbio sul comportamento del centrocampista belga, l’analisi è chiara. La sconfitta subita dal Napoli contro il Milan lascia nelle menti degli azzurri e di tutto l’ambiente partenopeo una serie di flash che, inevitabilmente, rimarranno impressi per tutta la stagione. Non solo il gol di Saelemaekers o quello di Pulisic, ma anche la reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione. A dir poco nervoso, il centrocampista belga, quando Antonio Conte ha deciso di sostituirlo per far spazio ad Elmas. Ciò che rimane è un nervosismo generale, frutto anche della brutta prestazione degli azzurri. De Bruyne giustificato, l’esperto non ha dubbi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: bruyne - bene
Napoli sconfitto in amichevole dal Brest: rimandati Rrahmani e Lang, bene De Bruyne e Politano
Napoli-Arezzo 0-1 (primo tempo): Lang bene ma poi causa il rigore, De Bruyne l’unico a tirare in porta
De Bruyne: «Le amichevoli? Non sono preoccupato, andrà tutto bene. Gli allenamenti sono molto diversi rispetto all’Inghilterra»
Il club azzurro deve fare i conti anche con alcune voci che vedono coinvolto Kevin De Bruyne! Il belga non pare aver preso bene la sostituzione, borbottando qualcosa ed è apparso accigliato in viso! A tal proposito, nell'immediato post partita, Conte ha comme - facebook.com Vai su Facebook
De Bruyne non ha preso bene la sostituzione? Conte non le manda a dire ? Segui il post-partita di #MilanNapoli con #Fuoriclasse powered by Haier TV su #DAZN - X Vai su X
De Bruyne, per il Napoli più un problema che una soluzione: cosa c'è dietro la reazione al cambio - Il belga ha segnato tre reti nelle prime 5 giornate di campionato ma continua ad essere un corpo estraneo. Si legge su repubblica.it
De Bruyne contrariato per il cambio, Zazzaroni: "Ne sono felice, ha smentito ciò che si diceva" - Nel secondo tempo, con gli azzurri in superiorità. Secondo tuttomercatoweb.com