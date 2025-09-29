Nessun dubbio sul comportamento del centrocampista belga, l’analisi è chiara. La sconfitta subita dal Napoli contro il Milan lascia nelle menti degli azzurri e di tutto l’ambiente partenopeo una serie di flash che, inevitabilmente, rimarranno impressi per tutta la stagione. Non solo il gol di Saelemaekers o quello di Pulisic, ma anche la reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione. A dir poco nervoso, il centrocampista belga, quando Antonio Conte ha deciso di sostituirlo per far spazio ad Elmas. Ciò che rimane è un nervosismo generale, frutto anche della brutta prestazione degli azzurri. De Bruyne giustificato, l’esperto non ha dubbi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “De Bruyne? Ha fatto bene, vi spiego perchè”, sentenza netta