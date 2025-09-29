De Bruyne gelato da Conte | Ha preso la persona sbagliata Perché il belga non ha digerito il cambio… Retroscena

De Bruyne gelato da Conte: «Ha preso la persona sbagliata». Perché il belga non ha digerito il cambio. Retroscena sulla rabbia di Kevin Anche nelle serate più amare, la classe dei campioni illumina il campo. Il Napoli esce sconfitto da San Siro, ma Kevin De Bruyne ha provato a lasciare il segno tentando di prendersi la squadra sulle spalle, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Bruyne gelato da Conte: «Ha preso la persona sbagliata». Perché il belga non ha digerito il cambio… Retroscena

In questa notizia si parla di: bruyne - gelato

Porta il Napoli tra i banchi di scuola E se durante l’interrogazione non sai cosa rispondere… tranquillo: ci pensa De Bruyne a servirti l’assist perfetto. Con i prodotti ufficiali Colourbook dedicati al Napoli, tu pensa a studiare… il resto lo fa la squadra! ? Li t - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, De Bruyne: messaggio da Conte - Poi come diceva Peppino De Filippo, "non è vero ma ci credo"? Lo riporta ilmattino.it

Retroscena Conte e De Bruyne: perché il belga non ha preso bene il cambio a San Siro - Reazione scomposta dell'ex centrocampista del Manchester City al momento della sostituzione in Milan- Riporta corrieredellosport.it