De Bruyne continua a trotterellare sicuri che un giorno entrerà in forma? Intanto McTominay non è più lui
De Bruyne continua a trotterellare, ci assicurano che un giorno entrerà in forma. Intanto McTominay non è più lui Cesare – Caro Guido sconfitta del Napoli che perde a San Siro contro Milan di Allegri, che ha dimostrato di essere una ottima squadra e di poter lottare per il vertice. Inizio horror sotto di 2 gol poi il Napoli ha provato a giocare. Nel secondo tempo la partita riaperta con il rigore-espulsione ma per quasi 40 minuti in 11 contro 10 il Napoli è stato incapace di sfruttare la superiorità numerica e di pareggiare la partita. Guido – Però comincerei inevitabilmente dagli innumerevoli infortuni muscolari che stanno falcidiando la squadra ormai in modo preoccupante, con fuori tutta la difesa titolare tranne Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
LIVE – Conte: “Il percorso continua. Con De Bruyne alziamo la qualità”
Retroscena Conte e De Bruyne: perché il belga non ha preso bene il cambio a San Siro - Reazione scomposta dell'ex centrocampista del Manchester City al momento della sostituzione in Milan- corrieredellosport.it scrive
Hernanes stronca De Bruyne al Napoli: “È quasi un disturbo, non puoi lasciarlo in panchina” - Hernanes è piuttosto critico con l'inizio di stagione di De Bruyne e sull'effettiva utilità negli schemi di Conte: "Non vedo un Napoli migliorato ... Come scrive fanpage.it