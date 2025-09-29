De Bruyne continua a trotterellare, ci assicurano che un giorno entrerà in forma. Intanto McTominay non è più lui Cesare – Caro Guido sconfitta del Napoli che perde a San Siro contro Milan di Allegri, che ha dimostrato di essere una ottima squadra e di poter lottare per il vertice. Inizio horror sotto di 2 gol poi il Napoli ha provato a giocare. Nel secondo tempo la partita riaperta con il rigore-espulsione ma per quasi 40 minuti in 11 contro 10 il Napoli è stato incapace di sfruttare la superiorità numerica e di pareggiare la partita. Guido – Però comincerei inevitabilmente dagli innumerevoli infortuni muscolari che stanno falcidiando la squadra ormai in modo preoccupante, con fuori tutta la difesa titolare tranne Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne continua a trotterellare, sicuri che un giorno entrerà in forma? Intanto McTominay non è più lui